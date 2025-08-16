"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом

Зокрема Путін назвав саміт "своєчасним та дуже корисним", особливо щодо обговорення вирішення так званої "української кризи", як в Росії називають війну проти України.

"Перш за все, звичайно, говорили про можливе вирішення української кризи на справедливій основі. І звичайно, у нас була можливість, що ми й зробили, поговорити про генезу, про причини цієї кризи. Саме усунення цих причин повинно бути покладено в основу врегулювання", - заявив російський диктатор.

Також Путін поскаржився, що, мовляв, США та Росія давно не вели переговорів на такому рівні та підтвердив, що Росія використала нагоду викласти США свою "позицію".

Диктатор не впустив нагоди ще раз улестити Трампа, заявив, що Кремль, мовляв, "з повагою" ставиться до позиції адміністрації США, яка "бачить необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій".

"Ну і ми теж цього хотіли б і хотіли б перейти до вирішення всіх питань мирними засобами. Розмова була дуже відвертою, змістовною, і, на мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень", - додав Путін.