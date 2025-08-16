"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом

В частности Путин назвал саммит "своевременным и очень полезным", особенно по обсуждению решения так называемого "украинского кризиса", как в России называют войну против Украины.

"Прежде всего, конечно, говорили о возможном решении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих причин должно быть положено в основу урегулирования", - заявил российский диктатор.

Также Путин пожаловался, что, мол, США и Россия давно не вели переговоров на таком уровне и подтвердил, что Россия использовала возможность изложить США свою "позицию".

Диктатор не упустил возможности еще раз польстить Трампу, заявив, что Кремль, мол, "с уважением" относится к позиции администрации США, которая "видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий".

"Ну и мы тоже этого хотели бы и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - добавил Путин.