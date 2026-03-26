"На нас это почти не влияет": Трамп сравнил войну в Иране и Украине
Президент США Дональд Трамп назвал боевые действия в Украине ужасной мясорубкой и призвал остановить массовую гибель людей. Несмотря на помощь, эта война не является непосредственной войной Соединенных Штатов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время своего последнего выступления в Белом доме.
Президент США вспомнил свой разговор с руководителем немецкого правительства относительно международных конфликтов.
"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: что ж, Украина - тоже не наша война, мы помогаем, но это не наша война", - рассказал Трамп.
Он добавил, что считает слова немецкого коллеги неуместными, однако заметил, что такое мнение уже было озвучено и его невозможно изменить.
"Я сказал: ну, знаете, Украина - не наша война, и это так, но я хотел бы, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Я имею в виду, их убивают, это как мясорубка, то, что там происходит, это ужасно", - подчеркнул он.
Трамп также отметил, что война в Украине почти не имеет негативного влияния на внутренние дела Америки. Наоборот, страна получает определенную выгоду от поставок военного снаряжения.
"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы решить этот вопрос", - сказал он о завершении войны в Украине.
Ранее Трамп раскритиковал НАТО и обвинил союзников в трусости. Он сказал, что Альянс превращается в "бумажного тигра".
Тем временем переговоры по Украине в тупике. Президент Финляндии Алекс Стубб заявил, что пауза происходит по двум причинам.