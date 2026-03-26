"На нас это почти не влияет": Трамп сравнил войну в Иране и Украине

18:50 26.03.2026 Чт
2 мин
Трамп назвал войну в Украине мясорубкой
aimg Елена Чупровская
"На нас это почти не влияет": Трамп сравнил войну в Иране и Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал боевые действия в Украине ужасной мясорубкой и призвал остановить массовую гибель людей. Несмотря на помощь, эта война не является непосредственной войной Соединенных Штатов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время своего последнего выступления в Белом доме.

Читайте также: Испытания провалены. Трамп снова набросился на НАТО с критикой

Трамп сравнил войну в Иране с Украиной

Президент США вспомнил свой разговор с руководителем немецкого правительства относительно международных конфликтов.

"Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война", имея в виду Иран. Я ответил: что ж, Украина - тоже не наша война, мы помогаем, но это не наша война", - рассказал Трамп.

Он добавил, что считает слова немецкого коллеги неуместными, однако заметил, что такое мнение уже было озвучено и его невозможно изменить.

"Я сказал: ну, знаете, Украина - не наша война, и это так, но я хотел бы, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Я имею в виду, их убивают, это как мясорубка, то, что там происходит, это ужасно", - подчеркнул он.

Трамп также отметил, что война в Украине почти не имеет негативного влияния на внутренние дела Америки. Наоборот, страна получает определенную выгоду от поставок военного снаряжения.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы решить этот вопрос", - сказал он о завершении войны в Украине.

Ранее Трамп раскритиковал НАТО и обвинил союзников в трусости. Он сказал, что Альянс превращается в "бумажного тигра".

Тем временем переговоры по Украине в тупике. Президент Финляндии Алекс Стубб заявил, что пауза происходит по двум причинам.

Больше по теме:
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН