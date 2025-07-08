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Зеленський назвав дату спеціальної наради з послами України

Вівторок 08 липня 2025 22:09
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Зеленський назвав дату спеціальної наради з послами України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Спеціальна нарада президента Володимира Зеленського з послами України відбудеться 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ - міністр їх представить", - розповів Зеленський.

За словами президента, готується відчутне розширення можливостей української дипломатії.

Нарада з українськими послами

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за кілька тижнів проведе нараду з послами. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні.

"Очікую абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Насамперед щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо привернення уваги наших партнерів до проєктів відновлення України", - уточнив президент.

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