Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Президент України Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову. Під час якої вони обговорили кадрове питання.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.
За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.
Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.
Україна готується до заміни посла в США
Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про можливі кадрові зміни, які очікуються не лише в українському уряді, але й у дипломатичному корпусі.
РБК-Україна писало, що майже напевно свою каденцію у США завершить посол Оксана Маркарова, у якої не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.
"Спочатку був такий сценарій, щоб на місце Маркарової відправити Умєрова, якого дуже позитивно сприймають у нинішній команді Трампа. З іншого боку, ця його перевага потрібна і на його нинішній посаді. Тож, наскільки я розумію, від цієї ідеї вирішили відійти", - розповідало виданню одне з джерел у команді влади.
За даними РБК-Україна, на Банковій розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького, який нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи.
Пізніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів, які можуть замінити Маркарову на посаді посла. Серед них: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко.
"Президент обрав цих людей, бо це люди, які вже були в контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати, і рівень відповідає рівню відносин з Америкою", - зазначали співрозмовники.
Варто додати, що інформагенція Bloomberg писала про те, що президент України вже обговорив заміну чинного посла у США під час телефонної розмови з президентом Трампом 4 липня.
Як відомо, Маркарова обіймає посаду посла України в США з лютого 2021 року. В неї склалися досить хороші відносини з минулою адміністрацією експрезидента США Джо Байдена.
Однак з боку республіканців критика в бік Маркарової лунала ще до офіційного повернення Трампа в Білий дім.
Так, у вересні 2024 року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагав звільнити Маркарову, практично звинувачуючи її у втручанні у президентські вибори в США.
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