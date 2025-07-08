ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела

Вівторок 08 липня 2025 15:04
UA EN RU
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела Фото: президент Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову. Під час якої вони обговорили кадрове питання.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.

За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.

Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.

Україна готується до заміни посла в США

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про можливі кадрові зміни, які очікуються не лише в українському уряді, але й у дипломатичному корпусі.

РБК-Україна писало, що майже напевно свою каденцію у США завершить посол Оксана Маркарова, у якої не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.

"Спочатку був такий сценарій, щоб на місце Маркарової відправити Умєрова, якого дуже позитивно сприймають у нинішній команді Трампа. З іншого боку, ця його перевага потрібна і на його нинішній посаді. Тож, наскільки я розумію, від цієї ідеї вирішили відійти", - розповідало виданню одне з джерел у команді влади.

За даними РБК-Україна, на Банковій розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького, який нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи.

Пізніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів, які можуть замінити Маркарову на посаді посла. Серед них: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко.

"Президент обрав цих людей, бо це люди, які вже були в контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати, і рівень відповідає рівню відносин з Америкою", - зазначали співрозмовники.

Варто додати, що інформагенція Bloomberg писала про те, що президент України вже обговорив заміну чинного посла у США під час телефонної розмови з президентом Трампом 4 липня.

Як відомо, Маркарова обіймає посаду посла України в США з лютого 2021 року. В неї склалися досить хороші відносини з минулою адміністрацією експрезидента США Джо Байдена.

Однак з боку республіканців критика в бік Маркарової лунала ще до офіційного повернення Трампа в Білий дім.

Так, у вересні 2024 року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагав звільнити Маркарову, практично звинувачуючи її у втручанні у президентські вибори в США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Оксана Маркарова
Новини
Трамп пообіцяв Зеленському нову допомогу: ЗМІ з'ясували, яке озброєння отримає Україна
Трамп пообіцяв Зеленському нову допомогу: ЗМІ з'ясували, яке озброєння отримає Україна
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського