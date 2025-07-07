Зеленський анонсував спеціальну нараду з послами України та назвав очікування

Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів проведе нараду з послами. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

За словами Зеленського, він обговорив спеціальну нараду з послами з міністром України Андрієм Сибігою. Вона відбудеться за два тижні. "Я очікую абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Насамперед щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо привернення уваги наших партнерів до проєктів відновлення України", - уточнив президент.

Чутки про нового посла у США

Нагадаємо, раніше інформоване джерело розповіло РБК-Україна, що президент України Володимир Зеленський обговорював заміну посла України в США. Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова.

Співрозмовник видання підкреслював, що на посаду посла України в США є чотири кандидати, серед яких прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидатів обрав сам президент, оскільки вони вже були в контакті з американцями.

У ЗМІ вже з'являлися чутки про те, що глава української держави обговорював заміну посла у США з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю, 4 липня, коли у них відбулася телефонна розмова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.