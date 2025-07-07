ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський анонсував спеціальну нараду з послами України та назвав очікування

Київ, Понеділок 07 липня 2025 21:11
UA EN RU
Зеленський анонсував спеціальну нараду з послами України та назвав очікування Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів проведе нараду з послами. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

За словами Зеленського, він обговорив спеціальну нараду з послами з міністром України Андрієм Сибігою. Вона відбудеться за два тижні.

"Я очікую абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Насамперед щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо привернення уваги наших партнерів до проєктів відновлення України", - уточнив президент.

Чутки про нового посла у США

Нагадаємо, раніше інформоване джерело розповіло РБК-Україна, що президент України Володимир Зеленський обговорював заміну посла України в США. Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова.

Співрозмовник видання підкреслював, що на посаду посла України в США є чотири кандидати, серед яких прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидатів обрав сам президент, оскільки вони вже були в контакті з американцями.

У ЗМІ вже з'являлися чутки про те, що глава української держави обговорював заміну посла у США з президентом Дональдом Трампом у п'ятницю, 4 липня, коли у них відбулася телефонна розмова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Допомога Україні
Новини
РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки
РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського