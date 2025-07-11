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МИД о замене послов: будет 20 указов об увольнении и назначении

Пятница 11 июля 2025 18:37
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МИД о замене послов: будет 20 указов об увольнении и назначении Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский готовит около 20 указов как об увольнении, так и о назначении послов Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Вы знаете, что мы всегда очень осторожно комментируем кадровые вопросы. Некоторые из них ввиду важности стран выходят в публичную плоскость. Так как, например, с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, с ее потенциальной заменой. Уже это и министр подтвердил, и президент прокомментировал вчера", - сказал Тихий.

По его словам, срок среднего пребывания послов Украины в должности - около 4 лет.

"Это тоже такой привычный срок ротации в системе. Бывает больше, бывает меньше. Но примерно 4 года. У Оксаны Маркаровой как раз этот срок сейчас подходит к концу. Поэтому вполне естественная логичная история, что готовится замена. Одну из кандидатур президент вчера называл. Дипломатически замена посла - это всегда долгий процесс, потому что новый посол - это агреман", - пояснил спикер.

Он отметил, что запрос иностранной стороне на прием кандидатуры, ответ на агреман, прохождение всех процедур - это достаточно длительный процесс, который может длиться и месяц.

"Поэтому мы понимаем общественное внимание к этому, но также понимаем, что есть определенные дипломатические процедуры, которые продолжаются. Министр говорил, что будет около 20 указов президента. Указ может быть об увольнении, может быть о назначении, то есть речь идет в целом около 20 решений о возвращении, направлении людей послами", - добавил Тихий.

По его словам, большинство этих указов будут известны в контексте совещания послов, которое состоится 21 июля.

"И обычно под эти совещания послов, когда съезжаются все руководители загранично-дипломатических учреждений в столицу, под них собственно принимается ряд этих решений, а ряд решений по итогам этого совещания и общения президента в частности с послами", - пояснил спикер.

Отставка Маркаровой и совещание с послами

Напомним, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и посол Украины в США Оксана Маркарова провели разговор, во время которого они обсудили кадровый вопрос. Президент сообщил Маркаровой о намерении провести ротацию посла Украины в США.

Позже министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил отставку Маркаровой.

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - отметил он.

Ранее мы уже сообщали о возможных кадровых изменениях, которые ожидаются не только в украинском правительстве, но и в дипломатическом корпусе.

РБК-Украина писало, что почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.

По данным РБК-Украина, в Офисе президента рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.

Позже собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов, которые могут заменить Маркарову на посту посла. Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Добавим, Зеленский также сообщал, что через несколько недель проведет совещание с послами. Он ожидает от них результатов по санкциям против России и помощи Украине. Оно состоится 21 июля.

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