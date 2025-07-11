МИД о замене послов: будет 20 указов об увольнении и назначении

Президент Владимир Зеленский готовит около 20 указов как об увольнении, так и о назначении послов Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Вы знаете, что мы всегда очень осторожно комментируем кадровые вопросы. Некоторые из них ввиду важности стран выходят в публичную плоскость. Так как, например, с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, с ее потенциальной заменой. Уже это и министр подтвердил, и президент прокомментировал вчера", - сказал Тихий.

По его словам, срок среднего пребывания послов Украины в должности - около 4 лет.

"Это тоже такой привычный срок ротации в системе. Бывает больше, бывает меньше. Но примерно 4 года. У Оксаны Маркаровой как раз этот срок сейчас подходит к концу. Поэтому вполне естественная логичная история, что готовится замена. Одну из кандидатур президент вчера называл. Дипломатически замена посла - это всегда долгий процесс, потому что новый посол - это агреман", - пояснил спикер.

Он отметил, что запрос иностранной стороне на прием кандидатуры, ответ на агреман, прохождение всех процедур - это достаточно длительный процесс, который может длиться и месяц.

"Поэтому мы понимаем общественное внимание к этому, но также понимаем, что есть определенные дипломатические процедуры, которые продолжаются. Министр говорил, что будет около 20 указов президента. Указ может быть об увольнении, может быть о назначении, то есть речь идет в целом около 20 решений о возвращении, направлении людей послами", - добавил Тихий.

По его словам, большинство этих указов будут известны в контексте совещания послов, которое состоится 21 июля.

"И обычно под эти совещания послов, когда съезжаются все руководители загранично-дипломатических учреждений в столицу, под них собственно принимается ряд этих решений, а ряд решений по итогам этого совещания и общения президента в частности с послами", - пояснил спикер.