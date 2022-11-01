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В МЗС закликали відкликати запрошення Путіну на саміт G20 та виключити Росію

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter com OlegNikolenko_)
Автор: Наталія Гурковська

У зв'язку з тим, що президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що наказав про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня, його запрошення на саміт G20 має бути відкликане, а Росія виключена з "групи двадцяти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія - виключена із Групи двадцяти", - йдеться в повідомленні.

Саміт G20

Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру. При цьому президент Росії Володимир Путін також прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Як повідомлялось, президент РФ Володимир Путін заявив, що масований ракетний удар 31 жовтня, по території України можна вважати відповіддю на недавню ситуацію в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, армія РФ атакувала українські міста ракетами близько 7 ранку 31 жовтня. Зокрема, у Києві під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури. Усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня - читайте у підбірці РБК-Україна.

Детальніше про те, що відомо про можливу зустріч Путіна та Зеленського на полях G20 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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