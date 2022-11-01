В МЗС закликали відкликати запрошення Путіну на саміт G20 та виключити Росію

У зв'язку з тим, що президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що наказав про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня, його запрошення на саміт G20 має бути відкликане, а Росія виключена з "групи двадцяти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія - виключена із Групи двадцяти", - йдеться в повідомленні. Саміт G20 Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру. При цьому президент Росії Володимир Путін також прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада.