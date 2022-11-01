В МИД призывали отозвать приглашение Путину на саммит G20 и исключить Россию

В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин публично признал, что отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября, его приглашение на саммит G20 должно быть отозвано, а Россия исключена из "группы двадцати".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия - исключена из Группы двадцати", - говорится в сообщении. Саммит G20 Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. При этом президент России Владимир Путин также принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.