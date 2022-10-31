Путін визнав масований удар по Україні. Мститься за Севастополь
Масований ракетний удар, 31 жовтня, по території України можна вважати відповіддю на нещодавню ситуацію в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.
"Здебільшого так і є", - відповів Путін на питання журналіста, чи є сьогоднішня атака по території України відповіддю на те, що днями відбулось в окупованому Севастополі.
Окремо російський диктатор додав, що "це не все, що Росія могла б зробити".
Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.
Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.
Раніше окупанти заявили про нібито "атаку" БПЛА в Севастополі, при цьому звинувативши ЗСУ в організації. За непідтвердженою інформацією, внаслідок вибухів пошкоджено морський тральник "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна.
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