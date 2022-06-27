Путин согласился участвовать в G20. Там будет и Зеленский

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова, пишет ТАСС .

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - заявил он.

При этом Ушаков не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно принимать участие в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.