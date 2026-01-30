В МЗС висміяли звернення Росії до ООН щодо Донбасу та Гренландії

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 30 січня, виступаючи перед журналістами, також сказав, що кризу навколо Гренландії можуть використати, щоб у майбутньому за схожим сценарієм забрати території в України.

Ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв президента США Дональда Трампа про намір США купити острів за 700 млрд доларів. Трамп заявляв, що в цьому нібито є "стратегічна необхідність" - мовляв, Данія не здатна захистити регіон від міфічного "оточення" флотами Росії та Китаю.

Наразі після низки обмінів заявами, тарифних погроз Трампа та перекидання військових НАТО на острів сторони ведуть переговори щодо Гренландії з урахуванням того, щоб не порушувати її сувернітет.