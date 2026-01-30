В МИД высмеяли обращение России к ООН по Донбассу и Гренландии

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 30 января, выступая перед журналистами, также сказал, что кризис вокруг Гренландии могут использовать, чтобы в будущем по похожему сценарию забрать территории у Украины.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов. Трамп заявлял, что в этом якобы есть "стратегическая необходимость" - мол, Дания не способна защитить регион от мифического "окружения" флотами России и Китая.

Сейчас после ряда обменов заявлениями, тарифных угроз Трампа и переброски военных НАТО на остров стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет.