RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В МИД высмеяли обращение России к ООН по Донбассу и Гренландии

Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Министерстве иностранных дел высмеяли обращение России в ООН с вопросом о возможности так называемого "самоопределения" для временно оккупированного украинского Донбасса - якобы "по примеру" Гренландии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Тихий напомнил, что российский режим обратился в ООН с запросом, признает ли организация так называемое "самоопределение" временно оккупированного россиянами Донбасса. При этом РФ пыталась использовать пример Гренландии, которая входит в состав Дании, но имеет большую автономию.

"Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже отреагировала: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отклонили незаконный захват земель Россией. Карточка для бинго: убирайтесь из Украины", - написал Тихий.

 

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 30 января, выступая перед журналистами, также сказал, что кризис вокруг Гренландии могут использовать, чтобы в будущем по похожему сценарию забрать территории у Украины.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов. Трамп заявлял, что в этом якобы есть "стратегическая необходимость" - мол, Дания не способна защитить регион от мифического "окружения" флотами России и Китая.

Сейчас после ряда обменов заявлениями, тарифных угроз Трампа и переброски военных НАТО на остров стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГренландияДонбассУкраинаРоссийская ФедерацияМИД Украины