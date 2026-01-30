Історію з Гренландією можуть використати проти України, - Зеленський
Кризу навколо Гренландії можуть використати, щоб у майбутньому за сходим сценарієм забрати території в України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.
"Історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, коли на підтримку Данії відправляється кілька десятків військових, це теж важливий сигнал.
"Я думаю про Україну в цей момент. Паралельно люди проговорюють гарантії безпеки і як завершити війну. Якщо десь там ті території просто визнають, то що буде у нас? Якщо визнають там, то вірогідність, що визнають і тут", - додав глава держави.
Ситуація навколо Гренландії
Нагадаємо, ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв президента США Дональда Трампа про намір США купити острів за 700 млрд доларів.
Американський лідер обґрунтовує це стратегічною необхідністю, стверджуючи, що Данія не здатна захистити регіон від "оточення" флотами Росії та Китаю.
Наразі сторони ведуть переговори щодо Гренландії з урахуванням того, щоб не порушувати її сувернітет. США та Копенгаген, а також представники острова намагаються домовитись про посилення оборони в Арктиці, що хвилювало Трампа і ніби-то саме це стало причиною його зазіхань на територію.
Також раніше Зеленський заявив, що Данія не зверталась до України з проханням відправити військових в Гренландію. Крім того, наразі питання війська в країні є дефіцитним.