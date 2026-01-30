ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В МЗС висміяли звернення Росії до ООН щодо Донбасу та Гренландії

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 12:06
UA EN RU
В МЗС висміяли звернення Росії до ООН щодо Донбасу та Гренландії Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Міністерстві закордонних справ висміяли звернення Росії до ООН з питанням про можливість так званого "самовизначення" для тимчасово окупованого українського Донбасу - нібито "за прикладом" Гренландії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав спікер МЗС України Георгій Тихий.

Тихий нагадав, що російський режим звернувся до ООН із запитом, чи визнає організація так зване "самовизначення" тимчасово окупованого росіянами Донбасу. При цьому РФ намагалася використати приклад Гренландії, яка входить до складу Данії, але має велику автономію.

"Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відреагувала: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відхилили незаконне захоплення земель Росією. Картка для бінго: забирайтеся з України", - написав Тихий.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 30 січня, виступаючи перед журналістами, також сказав, що кризу навколо Гренландії можуть використати, щоб у майбутньому за схожим сценарієм забрати території в України.

Ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв президента США Дональда Трампа про намір США купити острів за 700 млрд доларів. Трамп заявляв, що в цьому нібито є "стратегічна необхідність" - мовляв, Данія не здатна захистити регіон від міфічного "оточення" флотами Росії та Китаю.

Наразі після низки обмінів заявами, тарифних погроз Трампа та перекидання військових НАТО на острів сторони ведуть переговори щодо Гренландії з урахуванням того, щоб не порушувати її сувернітет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гренландия Донбас Україна Російська Федерація МЗС України
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві