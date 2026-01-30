В МЗС висміяли звернення Росії до ООН щодо Донбасу та Гренландії

В Міністерстві закордонних справ висміяли звернення Росії до ООН з питанням про можливість так званого "самовизначення" для тимчасово окупованого українського Донбасу - нібито "за прикладом" Гренландії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав спікер МЗС України Георгій Тихий.

Тихий нагадав, що російський режим звернувся до ООН із запитом, чи визнає організація так зване "самовизначення" тимчасово окупованого росіянами Донбасу. При цьому РФ намагалася використати приклад Гренландії, яка входить до складу Данії, але має велику автономію. "Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відреагувала: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відхилили незаконне захоплення земель Росією. Картка для бінго: забирайтеся з України", - написав Тихий.