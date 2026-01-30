В МИД высмеяли обращение России к ООН по Донбассу и Гренландии
В Министерстве иностранных дел высмеяли обращение России в ООН с вопросом о возможности так называемого "самоопределения" для временно оккупированного украинского Донбасса - якобы "по примеру" Гренландии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Тихий напомнил, что российский режим обратился в ООН с запросом, признает ли организация так называемое "самоопределение" временно оккупированного россиянами Донбасса. При этом РФ пыталась использовать пример Гренландии, которая входит в состав Дании, но имеет большую автономию.
"Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже отреагировала: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отклонили незаконный захват земель Россией. Карточка для бинго: убирайтесь из Украины", - написал Тихий.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 30 января, выступая перед журналистами, также сказал, что кризис вокруг Гренландии могут использовать, чтобы в будущем по похожему сценарию забрать территории у Украины.
Ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении США купить остров за 700 млрд долларов. Трамп заявлял, что в этом якобы есть "стратегическая необходимость" - мол, Дания не способна защитить регион от мифического "окружения" флотами России и Китая.
Сейчас после ряда обменов заявлениями, тарифных угроз Трампа и переброски военных НАТО на остров стороны ведут переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет.