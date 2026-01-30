В МИД высмеяли обращение России к ООН по Донбассу и Гренландии

В Министерстве иностранных дел высмеяли обращение России в ООН с вопросом о возможности так называемого "самоопределения" для временно оккупированного украинского Донбасса - якобы "по примеру" Гренландии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Тихий напомнил, что российский режим обратился в ООН с запросом, признает ли организация так называемое "самоопределение" временно оккупированного россиянами Донбасса. При этом РФ пыталась использовать пример Гренландии, которая входит в состав Дании, но имеет большую автономию. "Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже отреагировала: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отклонили незаконный захват земель Россией. Карточка для бинго: убирайтесь из Украины", - написал Тихий.