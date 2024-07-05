МЗС України відреагувало на візит Орбана до Росії

В МЗС відзначили, що рішення щодо візиту Орбана до Москви було ухвалено Угорщиною без погодження чи координації з Україною. Водночас Київ наполягає на тому, щоб усі країни дотримувались принципу "жодних домовленостей про Україну без України".

Відомство зауважило, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. Зокрема участь більше сотні держав і міжнародних організацій на саміті миру засвідчує це.

"Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Премʼєр-міністра Угорщини до Києва", - додали в МЗС.

Візит Обрана до Росії

Сьогодні, 5 липня, голова уряду Угорщини прибув з візитом до Москви. Речник прем'єр-міністра Берталан Хаваші повідомив, що Орбан також планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним.

Зазначимо, що нещодавно Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час цього візиту обговорювалися глобальна угода про співпрацю між країнами та інші питання. Зокрема, прем'єр-міністр запропонував Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.

Коментуючи візит Орбана президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що умиротворення не зупинить Путіна.