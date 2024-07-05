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МИД Украины отреагировал на визит Орбана в Россию

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 июля, глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл с визитом в Россию. Принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непоколебимым для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

В МИД отметили, что решение о визите Орбана в Москву было принято Венгрией без согласования или координации с Украиной. В то же время Киев настаивает на том, чтобы все страны придерживались принципа "никаких договоренностей об Украине без Украины". 

Ведомство отметило, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира. В частности участие более сотни государств и международных организаций на саммите мира свидетельствует об этом. 

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев", - добавили в МИД. 

Визит Избрана в Россию

Сегодня, 5 июля, глава правительства Венгрии прибыл с визитом в Москву. Спикер премьер-министра Берталан Хаваши сообщил, что Орбан также планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Отметим, что недавно Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. В ходе визита обсуждалось глобальное соглашение о сотрудничестве между странами и другие вопросы. В частности, премьер-министр предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией.

Комментируя визит Орбана президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что умиротворение не остановит Путина.

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