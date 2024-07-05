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Умиротворення не спрацює. Президент Єврокомісії розкритикувала Орбана за візит до Росії

П'ятниця 05 липня 2024 13:35
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Умиротворення не спрацює. Президент Єврокомісії розкритикувала Орбана за візит до Росії Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна. Тільки єдність та рішучість дозволять досягти справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - заявила президент Європейської комісії коментуючи візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Візит Орбана до Москви

Сьогодні, 5 липня, голова угорського уряду прибув з візитом до Москви. За словами речника прем'єр-міністра Берталана Хаваші, під час поїздки Орбан також зустрінеться з Путіним.

Варто додати й те, що зовсім нещодавно Орбан перебував з візитом у Києві. Тоді ж він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили глобальну угоду про співпрацю між країнами та низку інших питань. Зокрема прем'єр запропонував Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.

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