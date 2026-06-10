В МЗС України дали "історичну пораду" Польщі через скандал з УПА

"Шукаймо приводи для об'єднання"

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Польща - перший стратегічний союзник України, який підтримував її з перших годин повномасштабного вторгнення.

На тлі нової хвилі загострення навколо теми УПА він нагадав: за півтора року обидві країни зробили чимало для порозуміння. Відновили пошукові та ексгумаційні роботи, поновили роботу Конгресу істориків України та Польщі - після багатьох років перерви.

"Питання, що ми шукаємо в минулому? Якщо шукаємо приводів для роз'єднання - повірте, ми їх знайдемо. Якщо шукаємо приводи для об'єднання протистояння спільному ворогу сьогодні - ми їх теж знайдемо. Ми хотіли б концентруватися, звісно, на другій частині", - зазначив Тихий.

Фото: речник МЗС Георгій Тихий прокоментував скандал з УПА (інфографіка РБК-Україна)

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Тихий додав, що нинішнє загострення приносить радість лише Росії. Тихий закликав обидві сторони шукати в минулому підстави для єдності, а не для сварок.

Він також підтвердив, що конференція з відновлення України у Гданську відбудеться за планом.

"За планом, у штатному режимі, так як і йшла - ми сподіваємося, що конференція відбудеться успішно", - додав речник.

Скандал через УПА

Нагадаємо, суперечки виникли через указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше закликав президентів України та Польщі до прямих переговорів, застерігши, що емоції можуть зруйнувати солідарність двох країн на тлі агресії Росії.