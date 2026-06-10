В МИД Украины дали "исторический совет" Польше из-за скандала с УПА

"Давайте искать поводы для объединения"

Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Польша - первый стратегический союзник Украины, который поддерживал ее с первых часов полномасштабного вторжения.

На фоне новой волны обострения вокруг темы УПА он напомнил: за полтора года обе страны сделали немало для взаимопонимания. Возобновили поисковые и эксгумационные работы, возобновили работу Конгресса историков Украины и Польши - после многих лет перерыва.

"Вопрос, что мы ищем в прошлом? Если ищем поводов для разъединения - поверьте, мы их найдем. Если ищем поводы для объединения противостояния общему врагу сегодня - мы их тоже найдем. Мы хотели бы концентрироваться, конечно, на второй части", - отметил Тихий.

Фото: спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал скандал с УПА (инфографика РБК-Украина)

Тихий добавил, что нынешнее обострение приносит радость только России. Тихий призвал обе стороны искать в прошлом основания для единства, а не для ссор.

Он также подтвердил, что конференция по восстановлению Украины в Гданьске состоится по плану.

"По плану, в штатном режиме, так как и шла - мы надеемся, что конференция состоится успешно", - добавил спикер.

Скандал из-за УПА

Напомним, споры возникли из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранеепризвал президентов Украины и Польши к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность двух стран на фоне агрессии России.