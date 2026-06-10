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В МИД Украины дали "исторический совет" Польше из-за скандала с УПА

14:20 10.06.2026 Ср
2 мин
В МИД объяснили, почему ссора с Польшей опасна для Украины
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

МИД Украины призвал не позволить историческим спорам разрушить союз с Польшей и напомнил, кто на самом деле выигрывает от этого конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого на брифинге.

"Давайте искать поводы для объединения"

Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Польша - первый стратегический союзник Украины, который поддерживал ее с первых часов полномасштабного вторжения.

На фоне новой волны обострения вокруг темы УПА он напомнил: за полтора года обе страны сделали немало для взаимопонимания. Возобновили поисковые и эксгумационные работы, возобновили работу Конгресса историков Украины и Польши - после многих лет перерыва.

"Вопрос, что мы ищем в прошлом? Если ищем поводов для разъединения - поверьте, мы их найдем. Если ищем поводы для объединения противостояния общему врагу сегодня - мы их тоже найдем. Мы хотели бы концентрироваться, конечно, на второй части", - отметил Тихий.

Фото: спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал скандал с УПА (инфографика РБК-Украина)

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Тихий добавил, что нынешнее обострение приносит радость только России. Тихий призвал обе стороны искать в прошлом основания для единства, а не для ссор.

Он также подтвердил, что конференция по восстановлению Украины в Гданьске состоится по плану.

"По плану, в штатном режиме, так как и шла - мы надеемся, что конференция состоится успешно", - добавил спикер.

Скандал из-за УПА

Напомним, споры возникли из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранеепризвал президентов Украины и Польши к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность двух стран на фоне агрессии России.

В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что двусторонние споры между Украиной и Польшей не должны влиять на евроинтеграционный путь Киева. РБК-Украина сообщало, что в ЕС оценили масштаб угрозы для членства Украины.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту польского ордена президента Украины Владимира Зеленского, сравнив ситуацию с наградой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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