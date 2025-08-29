До МЗС Швеції викликали російського посла через масований обстріл України

Швеція викликала російського посла до МЗС через масований обстріл території України у ніч на 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Швеції.

У заяві на сайті Міністерства закордонних справ також повідомляється, що Швеція під час зустрічі хотіла підкреслити зобов’язання Росії захищати мирних жителів та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права.

"Швеція викликала російського посла, щоб висловити протест проти постійних нападів Росії на українські міста та мирних жителів", - йдеться у повідомленні МЗС.

Удар РФ по Україні 28 серпня

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованіший за останній час удар по Україні, випустивши понад 600 різних безпілотників і ракет, які летіли з усіх напрямків.

Основний вектор удару припав на столицю. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлі у восьми районах столиці, що сталося вперше з початку вторгнення.

Найскладніша ситуація спостерігалась у Дарницькому районі, адже цинічний удар прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку.

Детальніше про масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також наслідки ворожого обстрілу фіксувались у Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях.