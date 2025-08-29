В МИД Швеции вызвали российского посла из-за массированного обстрела Украины

Швеция вызвала российского посла в МИД из-за массированного обстрела территории Украины в ночь на 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.

В заявлении на сайте Министерства иностранных дел также сообщается, что Швеция во время встречи хотела подчеркнуть обязательства России защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Швеция вызвала российского посла, чтобы выразить протест против постоянных нападений России на украинские города и мирных жителей", - говорится в сообщении МИД.

Удар РФ по Украине 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила самый массированный за последнее время удар по Украине, выпустив более 600 различных беспилотников и ракет, которые летели со всех направлений.

Основной вектор удара пришелся на столицу. В результате атаки были повреждены здания в восьми районах столицы, что произошло впервые с начала вторжения.

Самая сложная ситуация наблюдалась в Дарницком районе, ведь циничный удар пришелся по пятиэтажному жилому дому.

Также последствия вражеского обстрела фиксировались в Днепропетровской, Черкасской и Запорожской областях.