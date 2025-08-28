Під ударом - житлові будинки, серед жертв - діти: все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Росія в ніч на 28 серпня вдарила по Києву ракетами та дронами. У столиці фіксують пошкодження на понад 20 локаціях, серед жертв і постраждалих є діти.
Все, що відомо про наслідки комбінованої атаки ворога по Києву - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне
- Руйнування - на понад 20 локаціях пошкоджено близько 100 об'єктів.
- Жертви - 8 загиблих та 45 постраждалих, серед них - діти.
- До ліквідації наслідків залучено авіацію.
- У Дарницькому районі зруйновано багатоповерхівку, триває розбір завалів.
- У центрі Києва пошкоджено ТЦ.
Чим била Росія по Києву
Тривога в Києві тривала понад 8 годин. З вечора ворог запустив по Україні дрони, зокрема й на Київ. Згодом з'явилася інформація про зліт Ту-95. Близько третьої години ночі ворог вдарив по Києву балістикою, а згодом підняв Міг-31 й запустив на столицю “Кинджали”. А вже під ранок разом з “Шахедами” столицю атакували й крилаті ракети.
"Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно - наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, "гербери", шахеди, балістика, крилаті ракети, "Кинджали"", - повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Удар по Києву: що відомо про жертв
Станом на ранок внаслідок атаки ворога у Києві четверо загиблих, зокрема двоє дітей. Постраждалих вже 45 і також є діти. Як повідомляли у КМВА, постраждали 5 дітей віком від 7 до 17 років.
Оновлено 08:10. Президент Володимир Зеленський повідомив про 8 жертв удару по Києву.
Руйнування на 20 локаціях: наслідки обстрілу Києва
Внаслідок атаки РФ зафіксовано руйнування у 7 районах Києва:
- Дарницькому,
- Дніпровському,
- Соломʼянському,
- Шевченківському,
- Голосіївському,
- Оболонському,
- Деснянському.
Зокрема, у Дарницькому районі зруйновано 5-поверхівку, з-під завалів дістають людей. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, будинок було атаковано ракетой близько 3 години ночі, саме на цій локації зафіксовано 3 загиблих. Крім того, у підвалі під будинком можуть знаходитися люди.
Фото: у Києві зруйновано 5-поверхівку через атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Також у Дарницькому районі пошкоджені ще дві багатоповерхівки, приватний будинок, дитсадок.
Фіксують пошкодження багатоповерхівок і в Дніпровському районі, в Голосіївському - понад 10 будинків з вибитими вікнами. А у центрі Києва є влучання у ТЦ.
Загалом у столиці зафіксовані руйнування на понад 20 локаціях, пошкоджено близько 100 об'єктів. До гасіння пожеж залучена авіація ДСНС.
Детальніше про наслідки атаки по Києву по районам - читайте в окремому матеріалі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ по Україні пошкоджено залізничну інфраструктуру у Вінницькій області. Також вибухи фіксувалися за Запоріжжі.
Крім того, за повідомленням УЗ, під атаку ворога потрапив парк поїздів “Інтерсіті”.