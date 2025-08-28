ua en ru
Під ударом - житлові будинки, серед жертв - діти: все про наслідки комбінованої атаки на Київ

Київ, Четвер 28 серпня 2025 07:45
Під ударом - житлові будинки, серед жертв - діти: все про наслідки комбінованої атаки на Київ Фото: у Києві зруйновано 5-поверхівку через атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Росія в ніч на 28 серпня вдарила по Києву ракетами та дронами. У столиці фіксують пошкодження на понад 20 локаціях, серед жертв і постраждалих є діти.

Все, що відомо про наслідки комбінованої атаки ворога по Києву - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

  • Руйнування - на понад 20 локаціях пошкоджено близько 100 об'єктів.
  • Жертви - 8 загиблих та 45 постраждалих, серед них - діти.
  • До ліквідації наслідків залучено авіацію.
  • У Дарницькому районі зруйновано багатоповерхівку, триває розбір завалів.
  • У центрі Києва пошкоджено ТЦ.

Чим била Росія по Києву

Тривога в Києві тривала понад 8 годин. З вечора ворог запустив по Україні дрони, зокрема й на Київ. Згодом з'явилася інформація про зліт Ту-95. Близько третьої години ночі ворог вдарив по Києву балістикою, а згодом підняв Міг-31 й запустив на столицю “Кинджали”. А вже під ранок разом з “Шахедами” столицю атакували й крилаті ракети.

"Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно - наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, "гербери", шахеди, балістика, крилаті ракети, "Кинджали"", - повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Удар по Києву: що відомо про жертв

Станом на ранок внаслідок атаки ворога у Києві четверо загиблих, зокрема двоє дітей. Постраждалих вже 45 і також є діти. Як повідомляли у КМВА, постраждали 5 дітей віком від 7 до 17 років.

Оновлено 08:10. Президент Володимир Зеленський повідомив про 8 жертв удару по Києву.

Руйнування на 20 локаціях: наслідки обстрілу Києва

Внаслідок атаки РФ зафіксовано руйнування у 7 районах Києва:

  • Дарницькому,
  • Дніпровському,
  • Соломʼянському,
  • Шевченківському,
  • Голосіївському,
  • Оболонському,
  • Деснянському.

Зокрема, у Дарницькому районі зруйновано 5-поверхівку, з-під завалів дістають людей. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, будинок було атаковано ракетой близько 3 години ночі, саме на цій локації зафіксовано 3 загиблих. Крім того, у підвалі під будинком можуть знаходитися люди.

Під ударом - житлові будинки, серед жертв - діти: все про наслідки комбінованої атаки на Київ

Фото: у Києві зруйновано 5-поверхівку через атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також у Дарницькому районі пошкоджені ще дві багатоповерхівки, приватний будинок, дитсадок.

Фіксують пошкодження багатоповерхівок і в Дніпровському районі, в Голосіївському - понад 10 будинків з вибитими вікнами. А у центрі Києва є влучання у ТЦ.

Загалом у столиці зафіксовані руйнування на понад 20 локаціях, пошкоджено близько 100 об'єктів. До гасіння пожеж залучена авіація ДСНС.

Детальніше про наслідки атаки по Києву по районам - читайте в окремому матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ по Україні пошкоджено залізничну інфраструктуру у Вінницькій області. Також вибухи фіксувалися за Запоріжжі.

Крім того, за повідомленням УЗ, під атаку ворога потрапив парк поїздів “Інтерсіті”.

Новини
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили