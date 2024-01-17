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МЗС Швеції про літаки Gripen для України: ми нічого не виключаємо

Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема.

 

За словами очільника МЗС, коли в прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона запитали щодо можливої передачі літаків Gripen до України, він чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”.

Проте Більстрем також зауважив, що подібні рішення залежать ще й від того, коли Швеція приєднається до НАТО.

“Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо”, - повторив глава шведської дипломатії.

Вступ Швеції в НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени.

У відповідь на вимоги Анкари Стокгольм посилив антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість в тому, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року.

Винищувачі Gripen

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але насправді це багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

Раніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка країни на вступ до Альянсу ще не завершена. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

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