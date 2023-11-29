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Швеція заявила, що Туреччина планує найближчими тижнями схвалити її заявку в НАТО

Брюссель, Середа 29 листопада 2023 19:29
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Швеція заявила, що Туреччина планує найближчими тижнями схвалити її заявку в НАТО Фото: Тобіас Білльстрьом, голова МЗС Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина нібито розповіла Швеції про плани вже найближчими тижнями схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У мене була двостороння розмова з моїм колегою, міністром закордонних справ Туреччини (Хаканом Фіданом - ред.), де він сказав мені, що чекає на ратифікацію протягом декількох тижнів", - заявив шведський міністр.

У той же час турецьке неназване дипломатичне джерело розповіло виданню, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не коментував терміни вступу Швеції до НАТО під час двосторонніх переговорів.

Дипломат уточнив, що Фідан сказав своїм шведським колегам, що парламент підтримає ратифікацію заявки на вступ до НАТО, не уточнивши при цьому терміни.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу всі країни-члени НАТО схвалили членство Швеції, крім Угорщини та Туреччини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав законопроект про ратифікацію до парламенту. Поки що його розглядає профільний комітет. На голосування депутатам законопроект ще не виносили.

За даними Reuters, Туреччина може ратифікувати заявку Швеції до кінця 2023 року.

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