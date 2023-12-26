Комітет парламенту Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, - ЗМІ

Комітет у закордонних справах турецького парламенту сьогодні, 26 грудня, схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Зазначається, що протокол про членство Швеції в НАТО вперше було внесено до порядку денного Комісії у закордонних справах 16 листопада. Однак переговори не вдалося завершити й інформацію про зобов'язання запросили у шведського уряду.

Парламентський комітет із закордонних справ зібрався вдруге о 15:00 за шведським порядком денним. Голова комітету Фуат Октай заявив, що Швеція зробила кроки, особливо щодо фінансування тероризму.

Однак, за його словами, "ми ще не побачили очікуваних результатів у боротьбі з тероризмом".

Після того, як парламентарії висловили свою думку, протокол про вступ Швеції до НАТО було ухвалено. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

Ще кілька тижнів тому у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку країни "найближчими тижнями".

Також президент США Джо Байден обговорив це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.