Генсек НАТО впевнений, що Швеція вступить у Альянс до літа 2024 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виказав впевненість у тому, що Альянс у 2024 році завершить запланований процес вступу Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Web.De .

Столтенберг висловив упевненість, що Швеція буде 32-м членом Альянсу на Вашингтонському саміті НАТО в липні, підкресливши, що Стокгольм виконав свої зобов’язання перед Туреччиною.

Як зазначає видання, наразі між США та Туреччиною ведуться переговори щодо додаткової угоди щодо постачання винищувачів F-16, якої вимагає уряд в Анкарі.

У виданні зауважують, що заявку Швеція подала ще у травні 2022-го на тлі російської повномасштабної агресії проти України, прагнучи завершити процес вступу того ж року.