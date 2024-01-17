МИД Швеции о самолетах Gripen для Украины: мы ничего не исключаем

По словам главы МИД, когда у премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона спросили о возможной передаче самолетов Gripen в Украину, он четко сказал, что "мы ничего не исключаем".

Однако Бильстрем также отметил, что подобные решения зависят еще и от того, когда Швеция присоединится к НАТО.

"Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам надо думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем", - повторил глава шведской дипломатии.