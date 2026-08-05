У МЗС Латвії назвали свою роль у розблокуванні українських портів

Для розблокування українських портів Латвія готова відкрити власні порти, сприяти залізничному та автомобільному транзиту і не тільки.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

За її словами, роль Латвії у розблокуванні українських портів не передбачає вихід латвійських кораблів у Чорне море.

"Але ми готові надати наші порти та сприяти в організації будь-якого можливого транзиту - чи то автомобільного, чи то залізничного, - тобто всього, що потрібно Україні, а також висловити чітку міжнародну позицію з цього питання", - зазначила Браже.

Зупинка морських перевезень

Нагадаємо, в матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота повідомлялося, що цілеспрямовані російські удари по портах Великої Одеси фактично паралізували морські перевезення. Під загрозою опинилися понад 60% українського експорту, а також ключові логістичні ланцюги імпорту.

Найбільш відчутними наслідки стали в період жнив, коли значна частина нового врожаю вже мала бути законтрактована та відправлена на експорт.

Зазначимо, 25 липня російські війська вчергове атакували цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області двічі зазнало ударів цивільне судно.

Ще раніше, 22 липня, один із найбільших світових контейнерних перевізників Maersk повідомив про тимчасове призупинення сервісу через Чорноморський рибний порт. У компанії пояснили це погіршенням безпекової ситуації в акваторії Чорного моря.