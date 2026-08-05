У МЗС Латвії назвали свою роль у розблокуванні українських портів
Для розблокування українських портів Латвія готова відкрити власні порти, сприяти залізничному та автомобільному транзиту і не тільки.
Про це у коментарі РБК-Україна заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
За її словами, роль Латвії у розблокуванні українських портів не передбачає вихід латвійських кораблів у Чорне море.
"Але ми готові надати наші порти та сприяти в організації будь-якого можливого транзиту - чи то автомобільного, чи то залізничного, - тобто всього, що потрібно Україні, а також висловити чітку міжнародну позицію з цього питання", - зазначила Браже.
Зупинка морських перевезень
Нагадаємо, в матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота повідомлялося, що цілеспрямовані російські удари по портах Великої Одеси фактично паралізували морські перевезення. Під загрозою опинилися понад 60% українського експорту, а також ключові логістичні ланцюги імпорту.
Найбільш відчутними наслідки стали в період жнив, коли значна частина нового врожаю вже мала бути законтрактована та відправлена на експорт.
Зазначимо, 25 липня російські війська вчергове атакували цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області двічі зазнало ударів цивільне судно.
Ще раніше, 22 липня, один із найбільших світових контейнерних перевізників Maersk повідомив про тимчасове призупинення сервісу через Чорноморський рибний порт. У компанії пояснили це погіршенням безпекової ситуації в акваторії Чорного моря.
До цього, 19 липня, російські окупанти атакували балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Унаслідок удару загинули дев'ять іноземних моряків і український лоцман, а згодом судно затонуло.
Крім того, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький попередив, що через блокування портів Одеської області ціни на продукти можуть суттєво зрости. За його словами, для найбідніших верств населення частина продовольства може стати просто недоступною.