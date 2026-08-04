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У Кабміні прогнозують різкий стрибок цін через блокування портів Одещини

17:48 04.08.2026 Вт
2 хв
Для деяких людей продукти можуть стати недоступними
aimg Валерій Ульяненко
У Кабміні прогнозують різкий стрибок цін через блокування портів Одещини Фото: порт в Одеській області (Getty Images)
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Внаслідок блокування російськими окупантами портів Одещини ціни на продукти можуть злетіти. Для деяких людей вони взагалі можуть стати недоступними.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оскільки Росія фактично знову заблокувала рух у портах, ціни на продовольство можуть різко зрости, що вплине на споживачів у всьому світі", - сказав він.

Висоцький зазначив, що продовольство стане дорожчим, а для найбідніших людей воно може стати просто недоступним.

Зупинка морських перевезень

Нагадаємо, в матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота зазначалося, що цілеспрямовані російські атаки по портах Великої Одеси фактично зупинили морські перевезення. Під загрозою опинилися понад 60% українського експорту та ключові ланцюги постачання імпорту.

Особливо критично це позначилося на розпалі жнив, коли значна частина нового врожаю вже мала бути законтрактована та відвантажена.

Зазначимо, 25 липня Росія вкотре атакувала цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, під удар двічі потрапило судно в Одеській області.

Перед цим, 22 липня, один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk оголосив про тимчасове припинення сервісу через Чорноморський рибний порт. Причиною компанія назвала поточну безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря.

Раніше, 19 липня, російські війська завдали удару по балкеру Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Унаслідок атаки загинули дев'ять іноземних моряків і український лоцман, а судно згодом затонуло.

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