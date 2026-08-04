У Кабміні прогнозують різкий стрибок цін через блокування портів Одещини

Внаслідок блокування російськими окупантами портів Одещини ціни на продукти можуть злетіти. Для деяких людей вони взагалі можуть стати недоступними.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Оскільки Росія фактично знову заблокувала рух у портах, ціни на продовольство можуть різко зрости, що вплине на споживачів у всьому світі", - сказав він.

Висоцький зазначив, що продовольство стане дорожчим, а для найбідніших людей воно може стати просто недоступним.

Зупинка морських перевезень

Нагадаємо, в матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота зазначалося, що цілеспрямовані російські атаки по портах Великої Одеси фактично зупинили морські перевезення. Під загрозою опинилися понад 60% українського експорту та ключові ланцюги постачання імпорту.

Особливо критично це позначилося на розпалі жнив, коли значна частина нового врожаю вже мала бути законтрактована та відвантажена.

Зазначимо, 25 липня Росія вкотре атакувала цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Зокрема, під удар двічі потрапило судно в Одеській області.