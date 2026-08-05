В МИД Латвии назвали свою роль в разблокировании украинских портов

Для разблокирования украинских портов Латвия готова открыть собственные порты, способствовать железнодорожному и автомобильному транзиту и не только.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, роль Латвии в разблокировании украинских портов не предполагает выход латвийских кораблей в Черное море.

"Но мы готовы предоставить наши порты и содействовать в организации любого возможного транзита - будь то автомобильного или железнодорожного - то есть всего, что нужно Украине, а также высказать четкую международную позицию по этому вопросу", - отметила Браже.

Остановка морских перевозок

Напомним, в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота сообщалось, что целенаправленные российские удары по портам Большой Одессы фактически парализовали морские перевозки. Под угрозой оказались более 60% украинского экспорта и ключевые логистические цепи импорта.

Наиболее ощутимыми последствия стали в период жатвы, когда значительная часть нового урожая уже должна была быть законтрактована и отправлена на экспорт.

Отметим, 25 июля российские войска в очередной раз атаковали гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области дважды потерпело удары гражданское судно.

Еще раньше, 22 июля, один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков Maersk сообщил о временной приостановке сервиса через Черноморский рыбный порт. В компании объяснили это ухудшением ситуации безопасности в акватории Черного моря.