Китай відреагував на повідомлення в ЗМІ про відправку миротворців до України

Китай і гарантії безпеки

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "згодна" на гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після війни. Оскільки їх можуть давати лише ті країни, які реально допомагають.

В МЗС Китаю на слова Зеленського відреагували, заявивши, що Пекін готовий брати участь у пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України. Там додали, що офіційна позиція Китаю - називати війну Росії проти України "кризою в Україні".

В ЗМІ тим часом пишуть, що Китай, ймовірно, не надасть Україні гарантії безпеки попри бажання РФ через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.