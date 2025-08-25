Китай відреагував на повідомлення в ЗМІ про відправку миротворців до України

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь спростував будь-які плани щодо відправки миротворців до України. Він підкреслив, що "позиція країни незмінна та чітка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times у соцмережі Х.
Німецьке видання Die Welt повідомило, що нібито дипломатичні представники окремих країн ЄС заявляли про готовність Китаю взяти участь у міжнародній миротворчій місії в Україні. Це викликало сплеск обговорень у медіа та соцмережах, де одразу почали ширитися припущення про зміну політики Пекіна.
"Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності. Наша позиція є чіткою та послідовною", - спростував чутки Ґо Цзякунь.
Таким чином, Китай офіційно відкинув будь-які спекуляції щодо направлення своїх військових до України.
Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "згодна" на гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після війни. Оскільки їх можуть давати лише ті країни, які реально допомагають.
В МЗС Китаю на слова Зеленського відреагували, заявивши, що Пекін готовий брати участь у пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України. Там додали, що офіційна позиція Китаю - називати війну Росії проти України "кризою в Україні".
В ЗМІ тим часом пишуть, що Китай, ймовірно, не надасть Україні гарантії безпеки попри бажання РФ через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.