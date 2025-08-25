Китай отреагировал на сообщения в СМИ об отправке миротворцев в Украину

Китай и гарантии безопасности

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "согласна" на гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны. Поскольку их могут давать только те страны, которые реально помогают.

В МИД Китая на слова Зеленского отреагировали, заявив, что Пекин готов участвовать в поиске путей урегулирования войны России против Украины. Там добавили, что официальная позиция Китая - называть войну России против Украины "кризисом в Украине".

В СМИ тем временем пишут, что Китай, вероятно, не предоставит Украине гарантии безопасности несмотря на желание РФ из-за ограниченности ресурсов и нежелания создавать прецедент.