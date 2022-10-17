ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В МВС нагадали про ще один випадок цинізму Ірану щодо України

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 17:53
В МВС нагадали про ще один випадок цинізму Ірану щодо України Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Іран не вперше цинічно відхрещується від участі в тих чи інших подіях щодо України. Так само як з постачанням Росії дронів-камікадзе, Тегеран раніше заперечував свою провину в авіакатастрофі літака МАУ, що трапилась два роки тому.

Про це нагадав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, передає РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.

"Ми стикаємось з тим що влада Ірану може говорити на чорне - біле. Так само вони скажуть, що не збивали наш Boeing -737 (рейс PS752) кілька років тому і не робили нічого іншого. Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів так само і підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і “паркувати” так би мовити, цілі комплекси цих "Шахедів" і там чітко зрозуміло звідки, які комплектуючі", - підкреслив він.

Катастрофа літака МАУ

Boeing-737-800 компанії МАУ було збито 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака. Серед них громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але все ж підтвердила його.

Атака України 17 жовтня

На тлі масованого нальоту дронів-камікадзе Shahed-136 на Київ в Ірані в черговий раз заявили, що не постачали безпілотники Росії.

У США заявили, що враховуватимуть використання Росією іранських дронів-камікадзе в подальшому плануванні та прийнятті майбутніх рішень.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор. Він закликав світ спільно протистояти цьому.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що відповідальність за масові вбивства мирних жителів в Україні лежить і на Ірані, який постачає Росії дрони-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України