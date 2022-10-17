ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США враховуватимуть атаки іранських безпілотників в Україні у прийнятті рішень, - CNN

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 16:25
США враховуватимуть атаки іранських безпілотників в Україні у прийнятті рішень, - CNN Фото: США враховуватимуть атаки іранських безпілотників в Україні у прийнятті рішень (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація президента США Джо Байдена враховуватиме використання Росією іранських дронів-камікадзе. Це стосуватиметься планування та прийняття майбутніх рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє видання, це рішення, зокрема, включає продовження обговорення питання про надання Україні систем протиповітряної оборони, що є головною потребою Києва на даному етапі війни, як неодноразово заявляли українські офіційні особи.

В останні дні президент США Джо Байден і високопосадовці США ясно дали зрозуміти, що США планують продовжувати постачати Україні різні системи ППО, включаючи прискорене постачання двох систем NASAMS.

"Адміністрація Байдена враховуватиме використання Росією цих смертоносних безпілотників у своїх майбутніх рішеннях та плануванні, оскільки це стосується допомоги Україні", - заявив виданню високопоставлений український чиновник.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Посольство США в України відреагувало на сьогоднішні удари Росії. Дипломати назвали атаки ганебними та відчайдушними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Війна в Україні
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України