Рєзніков про атаку дронів: Росія та Іран об'єднуються для терору

Міністр оборони України Олексій Резніков після ранкових атак дронів заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор. Він закликав світ спільно протистояти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.

"Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор і смерть. " 110", "Zolfaghar" . Демократії та найсвітліші уми світу повинні об'єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло", - заявив Резніков.

Атаки дронів

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе " Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

На тлі атак "Шахедів" в Ірані знову відзначилися цинічною заявою про постачання дронів Росії. Представник МЗС країни Насер Канаані заявив, що Тегеран не передавав Москві БПЛА, а "новини, що публікуються, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами".

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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