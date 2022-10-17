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На тлі ударів по Києву. В Ірані знову зробили цинічну заяву про постачання дронів РФ

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Понеділок 17 жовтня 2022 11:59
На тлі ударів по Києву. В Ірані знову зробили цинічну заяву про постачання дронів РФ Фото: в Ірані знову зробили цинічну заяву про постачання дронів РФ (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

На тлі масованого нальоту дронів-камікадзе "Shahed-136" на Київ в Ірані вкотре заявили, що не постачали безпілотники Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Новини, що публікуються, про те, що Іран постачає Росії безпілотники, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами. Ми не постачали зброю жодній із сторін, які перебувають у стані війни", - заявив на щотижневій прес-конференції офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Нагадаємо, російські війська вранці 17 жовтня нанесли масований удар іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136" по кількох містах України. Зокрема, безпілотники вдарили по Києву та Миколаєву.

Внаслідок ударів у Києві загинула щонайменше одна людина.

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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