На тлі ударів по Києву. В Ірані знову зробили цинічну заяву про постачання дронів РФ

На тлі масованого нальоту дронів-камікадзе "Shahed-136" на Київ в Ірані вкотре заявили, що не постачали безпілотники Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Новини, що публікуються, про те, що Іран постачає Росії безпілотники, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами. Ми не постачали зброю жодній із сторін, які перебувають у стані війни", - заявив на щотижневій прес-конференції офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Нагадаємо, російські війська вранці 17 жовтня нанесли масований удар іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136" по кількох містах України. Зокрема, безпілотники вдарили по Києву та Миколаєву.

Внаслідок ударів у Києві загинула щонайменше одна людина.

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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