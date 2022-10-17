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В МВД напомнили об еще одном случае цинизма Ирана в отношении Украины

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 17:53
В МВД напомнили об еще одном случае цинизма Ирана в отношении Украины Фото: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Иран не впервые цинично открещивается от участия в тех или иных событиях по отношению к Украине. Так же как с поставкой России дронов-камикадзе, Тегеран ранее отрицал свою вину в произошедшей два года назад авиакатастрофе самолета МАУ.

Об этом напомнил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы сталкиваемся с тем, что власти Ирана могут говорить на черное - белое. Так же они скажут, что не сбивали наш Boeing -737 (рейс PS752) несколько лет назад и не делали ничего другого. Но наши следователи оперативники фиксируют результаты обстрелов так же и подразделениям ВСУ удавалось сбивать и "парковать" так сказать, целые комплексы этих "Шахедов" и там четко понятно откуда, какие комплектующие", - подчеркнул он.

Катастрофа самолета МАУ

Boeing-737-800 компании МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана. Власть Тегерана три дня отрицала ракетный удар, но в итоге подтвердила его.

Атака Украины 17 октября

На фоне массированного налета дронов-камикадзе Shahed-136 на Киев в Иране в очередной раз заявили, что не поставляли беспилотники России.

В США заявили, что будут учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе в дальнейшем планировании и принятии будущих решений.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ответственность за массовые убийства мирных жителей в Украине лежит и на Иране, поставляющем России дроны-камикадзе.

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