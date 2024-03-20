МВС Молдови про "приліт" у Придністров'ї: Це монтаж, жодного вибуху не було

Розповсюджені у Придністров'ї 17 березня повідомлення та кадри про нібито приліт невідомого дрона по військовій частині у Тирасполі, зокрема по вертольоту, були змонтовані. Інформація про начебто вибух там є фейком.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Молдови Адріана Єфрос 20 березня в інтерв'ю газеті Ziarul de Gardă .

За словами молдавського чиновника, це була "частина кампанії дезінформації, яка покликана викликати паніку, страх і нестабільність серед громадян".

"Це монтаж, жодного вибуху не було", - заявив Єфрос.

Глава МВС Молдови додав, що пізніше з'явиться докладніше роз'яснення фахівців, але "це було частиною кампанії дезінформації та спробою спровокувати нестабільність".

Також Єфрос висловився щодо інциденту минулими вихідними біля російського посольства у Кишиневі, де чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю. Міністр допускає, що ця особа може бути провокатором.

"Ми з'ясовуємо, що стало причиною... Ймовірно, цей інцидент не був спонтанним, був продуманим. Ми проводимо розслідування і пізніше повідомимо подробиці", - зазначив молдавський міністр.

Він додав, що правоохоронці аналізують обидва інциденти - біля посольства та у Тирасполі - разом.

"Ми встановлюємо причинно-наслідковий зв'язок і вивчаємо кілька варіантів", - сказав Єфрос.

Що передувало

Нагадаємо, 17 березня в ЗМІ підконтрольного Москві Придністровського регіону Молдови з'явилися повідомлення про начебто "приліт" по військовій частині, проте Кишинів заперечив напад. Так, влада Молдови заявила, що атаки не було, а дані повідомлення це спроба навести страх і паніку.

Додамо, в коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Крім того, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе. А в Інституті вивчення війни (ISW) заявили про те, що атака безпілотника в Придністров'ї є спробою РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Також повідомлялося про те, що 17 березня у столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії - там відкрили виборчу дільницю для голосування для "переобрання" диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.