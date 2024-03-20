МВД Молдовы о "прилете" в Приднестровье: Это монтаж, никакого взрыва не было

Распространенные в Приднестровье 17 марта сообщения и кадры о якобы прилете неизвестного дрона по воинской части в Тирасполе, в частности по вертолету, были смонтированы. Информация о якобы взрыве там является фейком.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Молдовы Адриана Ефроса 20 марта в интервью газете Ziarul de Gardă /

По словам молдавского чиновника, это была "часть кампании дезинформации, призванная вызвать панику, страх и нестабильность среди граждан".

"Это монтаж, никакого взрыва не было", - заявил Ефрос.

Глава МВД Молдовы добавил, что появится более докладное разъяснение специалистов, но "это было частью кампании дезинформации и попыткой спровоцировать нестабильность".

Также Ефрос высказался относительно инцидента в минувшие выходные около российского посольства в Кишиневе, где мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью. Министр допускает, что это лицо может быть провокатором.

"Мы выясняем, что стало причиной... Вероятно, этот инцидент не был спонтанным, был продуманным. Мы проводим расследование и позже сообщим подробности", - отметил молдавский министр.

Он добавил, что правоохранители анализируют оба инцидента - у посольства и в Тирасполе - вместе.

"Мы устанавливаем причинно-следственную связь и изучаем несколько вариантов", - сказал Ефрос.

Что предшествовало

Напомним, 17 марта в СМИ подконтрольного Москве Приднестровского региона Молдовы появились сообщения о якобы "прилете" по воинской части, однако Кишинев отрицал нападение. Так, власти Молдовы заявили, что атаки не было, а данные сообщения это попытка навести страх и панику.

Добавим, в комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что это российская провокация.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе. А в Институте изучения войны (ISW) заявили о том, что атака беспилотника в Приднестровье является попыткой РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Также сообщалось, что 17 марта в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России - там открыли избирательный участок для голосования для "переизбрания" диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Россия опубликовала в Приднестровье бюллетени для "выборов президента". В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.