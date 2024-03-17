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В Молдові чоловік кинув коктейлі "Молотова" в російське посольство під час виборів

Неділя 17 березня 2024 15:02
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В Молдові чоловік кинув коктейлі "Молотова" в російське посольство під час виборів Фото: в Молдові чоловік кинув коктейлі "Молотова" в російське посольство під час виборів (facebook.com)
Автор: Сергій Пишкін

У столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії. Сьогодні там відкрили виборчу дільницю для голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Згідно з даними правоохоронці, у момент затримання чоловік встиг кинути через паркан російського посольства два коктейлі "Молотова". Після цього його все ж затримали й ідентифікували.

Затриманий виявився громадянином Молдови, який стверджує, що він також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова. Свої дії він мотивував тим, що не задоволений діями російської влади.

У посольстві Росії засудили вчинок чоловіка та закликали до "суворого покарання".

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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