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Молдова викликала "на килим" посла РФ через вибори Путіна в Придністров'ї

Молдова, Понеділок 11 березня 2024 18:49
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Молдова викликала "на килим" посла РФ через вибори Путіна в Придністров'ї Архівне фото: Молдова викликала "на килим" посла РФ через вибори Путіна в Придністров'ї (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія вирішила відкрити виборчі дільниці на території невизнаного Придністров'я для проведення президентських виборів Володимира Путіна. Молдова вирішила викликати посла РФ "на килим".

Про це заявило МЗС Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали на консультації в МЗС Молдови.

"Завтра, 12 березня, посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в міністерство закордонних справ. Під час зустрічі російському дипломату висловлять несхвалення у зв'язку з рішенням відкрити виборчі дільниці в придністровському регіоні Молдови", - заявили в пресслужбі МЗС.

Плани Кремля в Придністров'ї

У кількох містах Придністров'я відкриють виборчі дільниці в день виборів президента Росії 17 березня. Виборчі дільниці відкриють у Тирасполі, Бендерах, Рибниці та Григоріополі.

Вони працюватимуть із 8:00 до 20:00. У ролику, який повідомляє про відкриття дільниць у придністровському регіоні для голосування громадян Росії, ідеться про те, що таке рішення ухвалили "відповідно до рішення посольства РФ у Молдові".

Це незважаючи на те, що МЗС Молдови дозволило відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії тільки на території посольства РФ у Кишиневі.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Також у Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах президента РФ".

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