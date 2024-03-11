Молдова викликала "на килим" посла РФ через вибори Путіна в Придністров'ї

Росія вирішила відкрити виборчі дільниці на території невизнаного Придністров'я для проведення президентських виборів Володимира Путіна. Молдова вирішила викликати посла РФ "на килим".

Про це заявило МЗС Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Зазначається, що посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали на консультації в МЗС Молдови.

"Завтра, 12 березня, посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в міністерство закордонних справ. Під час зустрічі російському дипломату висловлять несхвалення у зв'язку з рішенням відкрити виборчі дільниці в придністровському регіоні Молдови", - заявили в пресслужбі МЗС.

Плани Кремля в Придністров'ї

У кількох містах Придністров'я відкриють виборчі дільниці в день виборів президента Росії 17 березня. Виборчі дільниці відкриють у Тирасполі, Бендерах, Рибниці та Григоріополі.

Вони працюватимуть із 8:00 до 20:00. У ролику, який повідомляє про відкриття дільниць у придністровському регіоні для голосування громадян Росії, ідеться про те, що таке рішення ухвалили "відповідно до рішення посольства РФ у Молдові".

Це незважаючи на те, що МЗС Молдови дозволило відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії тільки на території посольства РФ у Кишиневі.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Також у Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах президента РФ".