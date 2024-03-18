Атака безпілотника в Придністров'ї є спробою РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові, - ISW

В неділю, 17 березня, у Придністров'ї було зафіксований приліт невідомого безпілотника по військовій частині. Україна не причетна до цієї атаки, а інцидент є спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Республіці Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що 17 березня невідомі запустили безпілотник по військовій базі на території Придністровській Молдавскій Республіці. ЗМІ сепаратистської республіки повідомили, що один безпілотник збив гелікоптер на території невстановленої військової частини в Придністров'ї, опублікували відеозапис моменту удару безпілотника і стверджували, що безпілотник вилетів з боку Одеської області.

Колишній голова Верховної Ради Придністров'я Олександр Щерба заявив, що страйк має "український слід" і що "головним бенефіціаром" є Україна. Молдовське Бюро реінтеграції заявило, що збитий гелікоптер не літав роками, і що удар був навмисно спрямований на поширення страху і паніки в Придністров'ї, - тобто, він був частиною ворожої інформаційної операції, спрямованої проти Молдови, хоча Бюро реінтеграції прямо не звинуватило придністровські або проросійські сили в проведенні цього удару.

"На момент написання цієї статті ні придністровська, ні російська влада не звинуватили українські сили у здійсненні удару, але можуть зробити це в майбутньому", - йдеться у звіті ISW.

Інститут вивчення війни також нагадав, що влада Молдови перебуває в контакті з українським урядом. Український центр протидії дезінформації звинуватив Росію в проведенні удару з метою маніпулювання інформаційним простором. Речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Юсов назвав ситуацію російською провокацією.

"ISW не може самостійно перевірити деталі одиночного удару безпілотника в Придністров'ї або ідентифікувати відповідальних осіб, але малоймовірно, що удар був здійснений українськими силами, враховуючи обмеженість засобів, що використовувалися під час удару, і незначну ціль. Українські офіційні особи також нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України", - йдеться у звіті.

Також Інститут вивчення війни повідомив, що нещодавно Придністровська влада звернулася до Росії з проханням про невизначену "оборону/захист" проти Молдови. Росія або пов'язані з нею суб'єкти, ймовірно, будуть бенефіціарами цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля зі створення інформаційних умов для виправдання різноманітних російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови, про які неодноразово попереджав ISW.

Ситуація в Придністров'ї

В неділю, 17 березня, у невизнаному Придністров'ї невідомий безпілотник поцілив по військовому гелікоптеру. Натомість влада Молдови заявила, що атаки не було, повідомлення про це є спробою навести страх і паніку.

Раніше повідомлялося, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

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