МВФ оценил монетарную политику НБУ

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Смолий рассказал о встрече с руководителем миссии МВФ

Миссия Международного валютного фонда, которая находится в Киеве, не имеет претензий к Национальному банку Украины. Об этом написал глава НБУ Яков Смолий в своем Twitter.

Смолий рассказал, сотрудники НБУ плодотворно работали с миссией МВФ.

"Как подтвердил Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрительно оценили нашу монетарную политику",- написал Смолий.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве 20 мая. Планировалось, что она работать стандартные две недели и по результатам будет принято решение об очередном транше на 1,3 млрд долларов.

Однако, как сообщил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, из-за начала избирательной кампании миссии МВФ пришлось изменить свой статус. Представители МВФ прекратили обсуждение выполнения условий меморандума и занялись аналитической работой.

Как сообщало РБК-Украина, 28 мая эксперты фонда встретились с президентом Владимиром Зеленским, который заверил их в намерении продолжить сотрудничество.