Зеленский встретился с миссией МВФ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

К встрече присоединились председатель Национального банка и министр финансов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба АП.

В пресс-службе отметили, что к встрече присоединились председатель Национального банка Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим затягивание с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от фонда", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что его команда подготовила новый законопроект о незаконном обогащении.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - неработоспособный парламент", - отметил он.

В свою очередь, Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна дожна уплатить более 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 миллиарда долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - подчеркнул он.

Со своей стороны представители Международного валютного фонда подтвердили готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ. Руководитель миссии МВФ отметил важность продолжения работы антикоррупционных институций - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

"Мы не видим преград для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала свою работу 20 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда.