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Глава НБУ прокомментировал сроки работы миссии МВФ в Киеве

Новости » Экономика    23.05.2019 - 13:14
Глава НБУ прокомментировал сроки работы миссии МВФ в Киеве
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Миссия МВФ будет находиться в Киеве и на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда в настоящее время продолжает работать в Украине. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий журналистам в кулуарах конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны к прозрачности", передает "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации и переговоры, а также обсуждается сложившаяся экономическая ситуация.

"Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я в первую очередь в своем личном аккаунте в Twitter сразу это прокомментирую", - заявил он.

Смолий не уточнил дату завершения работы миссии МВФ в Украине, однако сообщил, что на следующей неделе эксперты МВФ еще будут находиться в Украине.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу 20 мая. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Однако министр Кабинета министров Александр Саенко 22 мая заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.

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