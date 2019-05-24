В Раде рассказали, чем будет заниматься МВФ в Украине на следующей неделе

Фото: Михаил Довбенко (solydarnist.org)

Из-за избирательной кампании миссия МВФ в Украине изменила свой статус

Из-за начала избирательной кампании по проведению досрочных парламентских выборов миссии МВФ пришлось изменить свой статус. Об этом в комментарии РБК-Украина первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Михаил Довбенко.

Так, с 27 мая представители МВФ проведут в Украине аналитическую работу по изучению экономической ситуации Украины.

"Миссия МВФ начала работать с 21 мая. На этот раз комитет по финансовой политике с ними не встречался. Статус миссии и программа изменились. Они уже не могут говорить о структурных маяках, законопроектах и сроках. Они понимают, что Верховная рада идет на выборы. Сейчас миссия не сверяет выполнение меморандума Украины с МВФ. Эту техническую миссию они будут выполнять после формирования коалиции и нового правительства в Украине", - заявил Довбенко.

По его словам, миссию МВФ не отозвали из Украины за роспуск Верховной рады. Однако на этой неделе представители фонда прекратили обсуждение выполнения условий меморандума.

"Миссию не отзывают из Украины. Она будет работать еще на следующей неделе. МВФ будет сосредоточивать свое внимание на аналитической работе. В частности, миссия МВФ будет изучать статистическую информацию для того, чтобы понимать происходящее в украинской экономике", - заявил Довбенко.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала свою работу 20 мая. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Однако министр Кабинета министров Александр Саенко 22 мая заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.