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МВФ оцінив монетарну політику НБУ

Новини » Економіка    29.05.2019 - 14:00
МВФ оцінив монетарну політику НБУ
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Смолій розповів про зустріч з керівником місії МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві, не має претензій до Національного банку України. Про це написав голова НБУ Яків Смолій у своєму Twitter.

Смолій розповів, співробітники НБУ плідно працювали з місією МВФ.

"Як підтвердив Рон ван Роден, голова місії, питань до НБУ немає. Схвально оцінили нашу монетарну політику",- написав Смолій.

МВФ оцінив монетарну політику НБУ

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Києві 20 травня. Планувалося, що вона працювати стандартні два тижні і за результатами буде ухвалено рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів.

Але, як повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, через початок виборчої кампанії місії МВФ довелося змінити свій статус. Представники МВФ припинили обговорення виконання умов меморандуму і зайнялися аналітичною роботою.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 травня експерти фонду зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, який запевнив їх в намірі продовжити співпрацю.

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