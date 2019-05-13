В Раде назвали дату приезда миссии МВФ в Украину

Фото: Михаил Довбенко (solydarnist.org)

Миссия будет работать в Украине в течение двух недель

Миссия Международного валютного фонда 21 мая приедет в Украину. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, миссия будет работать в Украине в течение двух недель.

"На следующей неделе с 21 мая в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель", - заявил Довбенко.

По его словам, на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а, который парламент обязывался принять до конца марта.

"В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта", - добавил замглавы комитета.

Напомним, 10 мая директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс анонсировал, что в Украину в ближайшие недели приедет оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ). Однако конкретные сроки он не называл.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда.

Отметим, в декабре Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.